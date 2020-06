Motorista de app sai para trabalhar e desaparece; família teme sequestro

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Familiares do motorista de transporte por aplicativo Derick Bitencourt, estão a procura do jovem após ele ter saído de casa no sábado (27) para trabalhar e não ter mais entrado em contato.

Segundo informações, o homem saiu para fazer uma corrida, e desde então, não retorna ligações e nem responde mensagem, atitudes incomuns do motorista. Parentes de Derick acreditam que ele possa ter sido sequestrado.

Ele foi visto pela última vez no carro em que trabalha, um ônix, de cor prata e placas QPB-3F83.

A família, desesperada, pede que qualquer informação seja repassada pelo telefone 99902-8494 ou 99340-4264.