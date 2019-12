Motorista de app é amarrado, abandonado em cemitério e tem carro roubado em Manaus

Um motorista de aplicativo foi amarrado e ameaçado de morte na última segunda-feira (16) após ter aceitado corrida no bairro do Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi abandonada nas proximidades de um cemitério e teve seu carro roubado.

A vítima, identificada como Fabiano, informou que recebeu a solicitação de uma mulher para fazer uma corrida do bairro Campos Sales até o bairro Nova Esperança, também na Zona Oeste. Ao chegar ao local, dois homens armados se aproximaram e embarcaram no carro da vítima, um veículo modelo Celta, de cor preta e placas NOY-6088, eles ainda chegaram a conversar com o motorista sem anunciar o assalto até o destino final da corrida, na rua Rua Carlos Araújo Lima, uma via, segundo a vítima, com pouca iluminação.

O roubo então foi anunciado e a dupla amarrou o motorista, que passou para o banco de trás do veículo, enquanto um dos assaltantes teria entrado em um beco e voltado com um terceiro criminoso. Durante o trajeto no carro, a vítima conta que os homens, planejavam realizar uma execução, e que a todo momento, o ameaçava de morte colocando um revólver em sua cabeça.

Um dos assaltantes decidiu que seria melhor abandonar a vítima e seguir para a suposta execução. O motorista foi desamarrado e abandonado a um cemitério nas proximidades do conjunto Augusto Montenegro.

O motorista pede que qualquer informação sobre o veículo seja repassada para a polícia ou para o contato 98118-0669, pois o veículo era o objeto de trabalho de onde a vítima tirava a renda familiar.