Empresário aciona polícia após depósito de R$ 99 milhões em conta bancária

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Um empresário acionou a polícia após ter R$99 milhões depositados na conta bancária de sua empresa. O caso aconteceu em Mato Grosso, neste sábado (06), segundo o Sistema Globo.

O dono de uma empresa de produtos agropecuários teria vendido alguns produtos para um homem, ainda não identificado pela polícia. O valor da compra seria em torno de R$30 milhões, no entanto, foi depositado R$99 milhões. Em seguida, ele acionou a polícia e registrou Boletim de Ocorrência.

Ainda de acordo com o site, a suspeita é que a quantia seja fruto de um desvio milionário feito por uma quadrilha especializada que atuou no roubo de um Banco, em Brasília, no início desse mês. As investigações continuam para descobrir os autores do crime.