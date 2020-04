Doadores de sangue em Manaus vão ganhar desconto em corridas de aplicativo

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Em parceria com o aplicativo de transporte “99”, os doadores de sangue que comparecem à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) vão receber desconto de até R$ 30 por trecho de corridas. A promoção está valendo desde terça-feira (14) para as viagens com destino ou origem do hemocentro.

A iniciativa do aplicativo de mobilidade urbana em parceria com a Fundação visa estimular a doação de sangue para equilibrar o estoque de sangue durante a pandemia de Covid-19.

Nesse período em que a recomendação é pelo isolamento social, o comparecimento de doadores reduziu em mais da metade. Para estimular a doação e garantir a segurança dos doadores, a parceria do Hemoam com a 99 se estende até o final do mês.

O pesquisador Tiago Pontes, de 28 anos, agendou a doação e ficou surpreso quando abriu o aplicativo e percebeu que o ato solidário foi recompensado. A viagem acabou sendo gratuita do Petrópolis, zona centro-sul, até a Fundação, localizada na Chapada, zona centro-oeste de Manaus.

“Eu fiquei animado porque estou com o orçamento apertado, e vi que com o desconto não pagaria nada para vir doar, ainda mais nesse momento em que o estoque do Hemoam está ruim”, disse.

Para ter acesso ao benefício, os usuários que tiverem como destino o Hemoam devem inserir no aplicativo o cupom de desconto “DOESANGUEMAN”. As corridas com valor de até R$ 30 saem gratuitamente. Caso o valor ultrapasse este limite, o usuário paga somente a diferença.

Agendamento

O Hemoam alerta para a necessidade de agendamento das doações para evitar aglomerações. As doações podem se agendadas por meio do site www.hemoam.am.gov.br, na aba “Agende sua doação”, e aguardar confirmação. Também é possível agendar por telefone ou Whatsapp. Os números para agendamento são: (92) 3655-0270, 3655-0271 ou 98421-4184 (Whatsapp).