Motorista de app em Manaus atende corrida de mulher e é sequestrado por trio

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo que não teve o nome divulgado foi encontrado vivo, em um porta-malas do seu próprio carro no Ramal do Brasileirinho, na zona Leste da cidade, após ser sequestrado na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo a polícia, o homem atendeu a uma corrida de uma suposta passageira até o momento não identificada, e ao chegar em um certo ponto do trajeto, foi abordado por três homens que o amarraram e colocaram no porta-malas do veículo.

A vítima conseguiu acionar outros motoristas, que seguiram o trio. Com a perseguição, os sequestradores resolveram abandonar o carro com o motorista ainda no porta-malas, e em seguida fugiram rumo à mata. Os colegas retiraram o homem de dentro do local, sem ferimentos.

Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva Cândido Mariano) tentaram localizar os suspeitos, mas sem sucesso. O caso será investigado pela Polícia Civil.