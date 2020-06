Ibama oferta 844 vagas temporárias em processo seletivo

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - Com 844 vagas temporárias, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), divulgou quatro editais de processo seletivo para os cargos de brigadistas, chefes de esquadrão, chefes de brigada e supervisor de brigada. Os aprovados vão atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país.

As inscrições possuem prazos diferentes dependendo da região onde se pretende atuar, iniciando a partir desta terça-feira (23). As remunerações são de R$ 1.045 para brigadista; chefe de esquadrão, R$ 2.090 ou R$ 2.612,50 para chefe de brigada; o supervisor estadual de brigada tem remuneração de R$ 4.180 e R$ 5.225 para supervisor de brigada federal.

As vagas são para cidades no Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.

As inscrições devem ser realizados até o dia 7 de julho, de maneira presencial, no escritório do Ibama em cada uma das cidades que constam nos editais.

Confira os editais divulgados no Diário Oficial da União: