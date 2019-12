Em Manaus, jovem é achado morto com 74 facadas no quintal da casa da avó

Manaus/AM - Thiago Lima Guimarães, 25, foi assassinado com 74 facadas, no quintal da casa da avó na madrugada desse domingo (22), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

A vítima foi achada por familiares, por volta das 6h. Ao Portal do Holanda, o pai da vítima disse que ele vinha recebendo ameaças de morte há alguns dias, mas não sabe quem seria o autor.

As ameaças chegavam a Thiago por meio de mensagens no celular que deve ser periciado. O jovem deixa esposa e três filhas de dois, quatro e seis anos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.