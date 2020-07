Mesa Brasil Sesc distribui 70 mil frascos de álcool em gel

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

O Mesa Brasil recebeu 70 mil unidades de Lysoform álcool em gel da empresa SC Johnson, que estão sendo distribuídos, em parte, para as instituições cadastradas no programa assistencial do Sesc AM, enquanto outra parte (3.000) foi destinada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para ser entregue aos trabalhadores da linha de frente no combate à Covid-19.

O coordenador do programa, Ellinaldo Barbosa, explica a importância do material doado pela SC Johnson ao Mesa Brasil. “É uma contribuição de extrema relevância, que será destinada às 150 entidades cadastradas no Mesa Brasil e a hospitais da capital. Com essa doação, as instituições assistenciais poderão economizar na compra de álcool em gel, indispensável nesse momento de pandemia e focar na compra de alimentos. Vale destacar que essa ação propicia que o Lysoform álcool em gel, produto de extrema qualidade, chegue às famílias que estão com dificuldades de renda. Ficamos muito gratos e emocionados pela parceria com a SC Johnson”, destaca.