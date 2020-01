Dupla é presa após assaltar ônibus 560 na Torquato Tapajós

Manaus/AM - Dois homens não que não tiveram o nome revelado, foram presos na manhã desta segunda-feira (13), após roubarem um ônibus coletivo da linha 560 na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o motorista do veículo, que preferiu não se identificar, três homens subiram no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, e no meio do caminho anunciaram o assalto por volta das 9h30 nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na Zona Norte.

O trio roubou os pertences pessoais dos passageiros e a renda do coletivo, fugindo em seguida, por uma área onde a polícia estava realizando uma ação.

Os policiais perceberam a ação dos bandidos e conseguiram capturar dois. Eles foram levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passam por procedimentos cabíveis.