Veja quem recebe auxílio hoje após organização em ciclos de crédito e saque

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Com as novas duas parcelas, o calendário para o grupo que se cadastrou pelo aplicativo e site da Caixa ou CadÚnico passou a ser organizado em ciclos de crédito e saque, de acordo com o mês em que o trabalhador recebeu a primeira parcela do benefício ou o período de inscrição no programa.

Nesta sexta, a Caixa vai creditar na conta poupança digital a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para 3,5 milhões nascidos em fevereiro, que fazem parte do ciclo 1 do novo calendário. Outro 1,9 milhão do Bolsa Família, com o NIS final 5, receberá a quarta parcela do auxílio.

Neste sábado, também começa o calendário de saque em dinheiro para 3,8 milhões nascidos em janeiro.