Abre hoje novo lote de pagamentos do Auxílio Emergencial; Veja quem recebe

Será liberado a partir desta terça-feira (14), um novo lote para o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Os primeiros beneficiados que recebem ainda hoje são pessoas que fazem parte do CadÚnico (Cadastro Único) do governo federal e para mães que sustentam suas família. Para elas, o pagamento será de duas cotas, ou seja, R$ 1.200.

Cadastro

Segundo o R7, os inscritos no CadÚnico que não façam parte do Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev, que analisa os pedidos, receberão o auxílio na poupança digital da Caixa ou em conta no Banco do Brasil, incluindo neste grupo as mulheres chefes de família.

No caso da Poupança Social Digital Caixa, os créditos ocorrerão conforme a data de nascimento:



Terça-feira (14):

- Poupança Digital Caixa - a partir de 12 horas -557.835 pessoas (nascidas em janeiro)

- Conta no Banco do Brasil

273.178 pessoas



Quarta-feira (15):

- Poupança Digital Caixa

1.635.291 pessoas (nascidas em fev, mar, abr)



Quinta-feira (16):

- Poupança Digital Caixa

2.282.321 pessoas (nascidas em mai, jun, jul, ago)



Sexta-feira (17):

• Poupança Digital Caixa

1.958.268 pessoas (nascidas em set, out, nov, dez)



Inscrições pelo aplicativo

O pagamento começará na quinta-feira (16) para quem se cadastrou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, e cumpre os critérios exigidos. A Dataprev deve enviar o primeiro lote com as informações destas pessoas nesta terça-feira (14) pela manhã, segundo a Caixa.

Bolsa Família

Os inscritos no Bolsa Família têm avaliação automática e receberão o crédito do auxílio no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito. Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16):

• 1.360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17):

• 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2.