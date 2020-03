'Coronavoucher' de R$ 600 deve ser votado nesta segunda-feira

Tempos amargos

O Senado deve votar amanhã (30) a proposta que cria o benefício do coronavoucher. A sessão para a decisão acontecerá em ambiente virtual.

O texto já foi aprovado na Câmara e estabelece que trabalhadores informais recebam por três meses o valor de R$ 600.

Segundo o líder do Governo do Senado, Fernando Bezerra, o coronavoucher dá segurança aos mais vulneráveis nesse período de isolamento para conter a transmissão do coronavírus.