Teve 'auxílio emergencial' negado? Saiba como contestar

Em meio a pandemia do novo coronavírus, mais de 50 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados foram beneficiados com o auxílio emergencial, no valor de R$ 600 para ajudar na sobrevivência dessas famílias durante a pandemia.

Mas, segundo a Agência Brasil, diversas pessoas tiveram o 'auxílio negado'. Para ajudar, o site separou algumas dicas para contestar a análise.

Acesse o site auxilio.caixa.gov.br, e clique em “Acompanhe sua solicitação”; basta informar o CPF; marcar a opção “não sou um robô” e clicar em continuar. É preciso informar ainda o código enviado por SMS para o celular do beneficiário. Após esse passo, vai aparecer a mensagem “Auxílio Emergencial não aprovado”, sendo informado também o motivo da não aprovação. Logo abaixo, são disponibilizados dois links. No primeiro, é possível “Realizar nova solicitação”, no caso de ter informado algum dado errado. No segundo, o cidadão deve “Contestar essa informação”, caso julgue que informou os dados corretamente, mas não concorda com o motivo da não aprovação. E é só aguardar para uma nova análise.