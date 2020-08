Saques e transferências do auxílio emergencial são liberados neste sábado; veja quem pode sacar

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

A Caixa Econômica Federal abre as agências, neste sábado (01), das 8h às 12h, para atender beneficiários do Auxílio Emergencial. Cerca de 7,4 milhões de pessoas nascidos em fevereiro e março, e inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do Cadastro Único, mas não estão no Bolsa Família, devem receber o pagamento de R$ 600, neste sábado, que foram concedidos durante a pandemia do coronavírus. As informações são do Sistema Globo.

Neste sábado, veja quem pode sacar ou transferir:

1. 7,4 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em fevereiro e março, poderão sacar ou transferir:

2. aprovados no primeiro lote poderão sacar a terceira e a quarta parcelas;

3. aprovados no segundo lote poderão sacar a segunda e a terceira parcelas;

4. aprovados no terceiro e quarto lotes poderão sacar a segunda parcela; e

5. novos aprovados poderão sacar o primeiro pagamento

Para consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial, é necessário acessar o site auxilio.caixa.gov.br.