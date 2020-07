Liberado saque para 1ª parcela do 3º lote do auxílio emergencial

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Beneficiários do terceiro lote do auxílio emergencial de R$ 600, referentes à primeira parcela começam a receber a partir desta segunda-feira (6).

Os saques poderão ser realizados seguindo um calendário escalonado, definido pelo mês de aniversário de quem recebe o benefício.

Segundo a CNN, o terceiro lote é composto por trabalhadores que tiveram seu auxílio emergencial aprovado depois do início dos pagamentos. Na última semana, foram encerradas as inscrições para receber o auxílio e o governo confirmou que novas parcelas do benefício serão pagas, além das três de R$ 600 previstas inicialmente.

Veja, abaixo, o calendário de pagamentos do 3º lote da 1ª parcela do auxílio emergencial.

Pagamento do 3º lote da 1ª parcela do auxílio

Nascidos em janeiro - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 06/07

Nascidos em fevereiro - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 07/07

Nascidos em março - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 08/07

Nascidos em abril - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 09/07

Nascidos em maio - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 10/07

Nascidos em junho - crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 11/07

Nascidos em julho - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 13/07

Nascidos em agosto - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 14/07

Nascidos em setembro - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 15/07

Nascidos em outubro - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 16/07

Nascidos em novembro - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 17/07

Nascidos em dezembro - crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 18/07