Com nova liberação de parcelas, 5,7 milhões de informais recebem hoje

Nesta sexta-feira (31), a Caixa paga uma nova parcela do Auxílio Emergencial a 5,7 milhões de trabalhadores. Entre eles, estão trabalhadores do Bolsa Família, além dos que estão no Cadastro Único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo.

Quem recebe:

~Beneficiários do Bolsa Família, com número NIS final 10, recebem a quarta parcela

3,8 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em abril, recebem a próxima parcela:

- aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela;

- aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela;

- aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda; e

- novos aprovados vão receber o primeiro pagamento

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.