Caixa começa a liberar nesta segunda novo lote do auxílio emergencial; veja quem recebe

Quando o inimigo é o presidente

Após muita espera para liberação da segunda da parcela do auxílio emergencial e também da primeira, o Governo começa a fazer o pagamento do benefício.

Veja como será organizado:

Calendário de recebimento primeira parcela

19/5: crédito da primeira parcela para nascidos em janeiro

20/5: para nascidos em fevereiro

21/5: para nascidos em março

22/5: para nascidos em abril

23/5: para nascidos em maio, junho e julho

25/5: para nascidos em agosto

26/5: para nascidos em setembro

27/5: para nascidos em outubro

28/5: para nascidos em novembro

29/5: para nascidos em dezembro

Calendário de saques da segunda parcela para beneficiários do Bolsa Família

O saque em espécie, centrado para os beneficiários do Bolsa Família, começa no dia 18 de maio (segunda-feira) e saques serão feitos até o dia 29 de maio, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário do Bolsa.

18/5: saque para beneficiários do Bolsa Família com o final 1 no NIS

19/5: com o final 2 no NIS

20/5: com o final 3 no NIS

21/5: com o final 4 no NIS

22/5: com o final 5 no NIS

25/5 : com o final 6 no NIS

26/5: com o final 7 no NIS

27/5: com o final 8 no NIS

28/5: com o final 9 no NIS

29/5: com o final 0 no NIS