Auxílio emergencial: saques da segunda parcela a partir deste sábado

A partir deste sábado (30), a Caixa Econômica Federal vai liberar as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco.

Segundo o Sistema Globo, os saques seguem um cronograma de acordo com o mês de nascimento do beneficiado. Os depósitos foram feitos durante este mês de maio, seguindo o mesmo cronograma do mês de nascimento.

Confira o calendário de saque da segunda parcela do auxílio emergencial;

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1º de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho