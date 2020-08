Auxílio emergencial: saiba como contestar pedido negado

As pessoas que tiveram o pedido do auxílio emergencial negado podem contestar a análise pelo site do Dataprev. No entanto, é indicado apenas para casos específicos, referentes a atualização de dados cadastrais.

O Dataprev, um dos canais oficiais da Caixa Econômica, pode ser usado quando uma pessoa era menor de idade e completou 18 anos recentemente; para cidadãos que eram servidores públicos ou militares, mas perderam esse vínculo com o Estado; e para pessoas que perderam o emprego e não têm direito a auxílio-desemprego ou não recebem o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Conforme informações divulgadas pela Agência Brasil.

O site da Caixa Econômica Federal, o aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial e a solicitação via Defensoria Pública da União (DPU) também são canais oficiais de contestação.

O auxílio emergencial foi concedido pelo governo durante a pandemia do coronavírus. Mais de 66,9 milhões de pessoas receberam o benefício. Segundo dados de segunda-feira (3), da Caixa Econômica Federal, 438,5 mil pedidos estão em reanálise.