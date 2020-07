Cristo Redentor recebe iluminação em homenagem às vítimas do coronavírus no Brasil

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

O Brasil ultrapassou a marca de 60 mil mortes por coronavírus, nesta quarta-feira (1°), e uma iluminação especial foi projetada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em homenagem às vítimas da doença.

O patrimônio histórico foi coberto com os nomes de mortos durante a pandemia no país. Os profissionais de saúde e todas as famílias brasileiras enlutadas foram lembradas durante uma missa, com o tema "Para cada vida", promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira, com apoio do Verificado – iniciativa das Nações Unidas (ONU) para combate à desinformação.