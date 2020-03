Instituições fazem doações para a 6ª Feira de Livros

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Em continuidade à campanha de arrecadação de livros da Prefeitura de Manaus, o Fundo Manaus Solidária recebeu, nos últimos dias, duas grandes doações de exemplares arrecadados por organizações parceiras. A campanha inspirou as equipes da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Manaus, e da Casa Vhida, que demonstraram o apoio à iniciativa por meio do gesto de solidariedade.

A campanha visa a realização da 6ª Feira de Livros, programada para acontecer no dia 25/4, no parque Ponte dos Bilhares.

Realizada na última sexta-feira, 13/3, a doação da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, da igreja de Nossa Senhora de Nazaré em Manaus, contou com a mobilização interna, divulgação nas redes sociais e contribuição de familiares e amigos para a arrecadação dos exemplares.

Nesta quinta-feira, 19/3, a Casa Vhida, instituição que atua no apoio à criança com HIV, também realizou a doação de livros para a campanha. “Nós recebemos muitas doações para o nosso bazar e achamos que seria importante também contribuir para a ação da Prefeitura de Manaus. O Fundo Manaus Solidária é nosso parceiro e acreditamos que é justo nós fazermos parte dessa corrente do bem de levar a cultura por meio da leitura às crianças e adolescentes da cidade”, comentou a coordenadora da organização, Hérica Amorim.

A população pode realizar a doação direta de exemplares novos ou usados em um dos cinco pontos de coleta: na sede da Semmas (Vila da Prata), parque Ponte dos Bilhares (Chapada), parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho (Japiim), Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e Fundo Manaus Solidária. Além de contabilizados, os livros são separados por áreas de conhecimento, para que possam ser distribuídos no dia da feira. O objetivo é dobrar o número de exemplares arrecadados em 2019, quando foram coletados e distribuídos 18.205 títulos.