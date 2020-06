Brasil ultrapassa 57 mil mortes por coronavírus e artistas fazem homenagem: 'quem partiu é o amor de alguém'

Anjos e demônios

Artistas se reuniram, nesta segunda-feira (29) no gramado do Congresso Nacional, em Brasília, no Distrito Federal, para homenagear os 57.658 mortos pelo novo coronavírus no Brasil, até a última atualização de dados do Consórcio de Imprensa.

De acordo com o Sistema Globo, a performance 'Quem partiu é amor de alguém', criada pelo diretor de teatro Hugo Rodas, ocorreu durante todas as segundas-feiras do mês de junho, com os artistas vestidos de branco, com máscaras e respeitando o distanciamento. Eles carregaram balões e bandeiras com corações vermelhos, e soltaram em seguida em homenagem às vítimas da pandemia.