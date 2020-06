Cobiçado no ‘De Férias com o Ex’ é ex-obeso e perdeu 56kg; veja antes e depois

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Cobiçado no ‘De Férias com o Ex’, Jarlles Gois exibe o corpo sarado no reality, mas poucos sabem que ele perdeu 56kg.

Jarlles, que mexeu com os corações dos outros gays da edição, falou sobre a mudança. “Quem é gordo vive em dieta. Eu vivia em dieta. Quando eu perdia cinco quilos, achava que estava bom. Aí relaxava e engordava dez. Passei a minha vida engordando e emagrecendo”, disse ele ao “Notícias da TV”.

Formado em gastronomia, Jarlles aproveitou o dom na cozinha para mudar os hábitos alimentares. Junto com a prática de exercícios físicos, ele conseguiu emagrecer. “Comecei a pesquisar sobre comida saudável e fit, que é com o que trabalho até hoje. Fui emagrecendo e conheci o crossfit há seis anos, que me ajudou muito. Daí virou um vício, e minha vida ficou totalmente ligada ao mundo fitness. Quando perdi o peso, em 2012, cheguei a 72 quilos. Fiquei muito magro e flácido. Fiz alguns procedimentos, mas nunca fiz cirurgia, pra estimular o colágeno na região da barriga”, contou.

Jarlles entra no ‘De Férias com o Ex’ no episódio que vai ao ar nesta quinta (11). Ele será apresentado como ex-namorado de Bárbara Morais. “Eu me considero gay, mas eu beijo mulher. Acho que todo gay tem uma amiga que ele beija. Eu conheci a Bárbara através de uma amiga, e a gente sempre ia junto para as festas em Natal. Terminava que a gente bebia e nunca ficava com ninguém. Aí os dois ficavam juntos. Mas nunca nem rolou sexo”, entregou.

No programa, que já foi gravado, Jarlles ficará com dois outros participantes homossexuais.