Nego do Borel posta foto com namorada e surpreende fãs: 'Dakota Johnson?'

Na noite desta quinta-feira (23) o cantor Nego do Borel postou uma bela declaração de amor para sua namorada, Duda Reis, na legenda de uma foto que ‘bugou’ muitos internautas, isto porque, perceberam a semelhança física com a atriz Dakota Johnson, protagonista do filme 50 Tons de Cinza.

Duda Reis, já publicou em uma foto em sua conta do Instagram sobre comparações dela com a atriz, e afirmou que até ela fica ‘assustada’ com a igualdade.

Os comentários da foto postada por Nego do Borel recebeu uma chuva de elogios de fãs e de famosos: ‘Fotão’, comentou Luciano Huck. Já Anitta comentou: “Nossa ela ta a cara daquela menina do 50 tons de cinza, a menina do mr Gray, igualzinha”.