Jornal Nacional anuncia 50 mil mortes pelo coronavírus e emociona público: 'não são números, são pessoas'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Os apresentadores do 'Jornal Nacional', William Bonner e Renata Vasconcellos,’ emocionaram o público neste sábado (20), ao lamentarem as mais de 50 mil mortes pelo novo coronavírus no país, conforme divulgado pelo consórcio de imprensa.

Os jornalistas abriram a edição do telejornal com um discurso que lembrou o conceito de nação e a capacidade de empatia dos seres humanos em relação a maior tragédia de saúde pública no século XXI. Eles também criticaram as omissões durante a pandemia de Covid-19.

O discurso dos apresentadores do JN ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.