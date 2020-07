Tudo que sabemos sobre a 5º temporada de Lucifer

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

A Netflix revelou alguns detalhes da 5º temporada de Lucifer. Após a série ser cancelada pela Fox, e resgatada pela Netflix para um encerramento na quinta temporada, a plataforma decidiu renovar uma nova leva de episódios.

O streaming divulgou um teaser especial e detalhes da nova trama.

O quarto episódio da nova temporada, se passa nos anos 40 e será um flashback, todo em preto e branco, inspirado pelo clima dos filmes noir da Era de Ouro de Hollywood.

O episódio It Never Ends Well For The Chicken, Lauren German vai interpretar um homem, Aimee Garcia aparece de bigode e o passado de Maze será revelado.

O episódio será narrado por Lucifer em uma conversa com Trixie, filha de Chloe.

A série estreia em 21 de agosto.