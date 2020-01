Adolescente de 16 anos está entre os mortos no tiroteio na Zona Sul de Manaus

Manaus/ AM - Derick da Silva e Silva, de 16 anos, foi a primeira vítima identificada do suposto tiroteio entre a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que ocorreu na noite desta sexta-feira (17), no bairro da Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital amazonense.

Após serem baleados, os homens foram levados para o hospital 28 de Agosto, no bairro de Adrianópolis, mas segundo informações, o grupo já deu entrada sem vida na unidade hospitalar.

Vários familiares já chegam no hospital para fazer reconhecimento preliminar, e houve muita confusão.

Marlon Cristian Santos Bezerra e Alberoni da Silva Rodrigues, de 23 anos, foram outros dois nomes dados por supostos parentes que estiveram no necrotério do Hospital.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que esteve no local, já está sendo feita uma apuração sobre as circunstâncias do caso com os policiais envolvidos.O próximo passo será identificar as vítimas e coletar informações que possam ajudar no inquérito.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento oficial das vítimas.