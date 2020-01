Amazonense é eleito um dos 5 homens mais belos do mundo

Manaus/Am - O modelo amazonense e estudante de arquitetura e urbanismo, Carlos Santana, foi eleito um dos 5 homens mais belos do mundo, durante a grande final do concurso internacional, Mister Tourism World, realizado em Malta, no último Sábado, 11/1. Uma grande conquista para os admiradores de concursos de beleza, considerando que esta é a primeira vez que um amazonense chega ao ápice dos concursos masculinos: o Top 5 de um certame internacional.

Durante 10 dias, candidatos de diversos países passaram por uma bateria de avaliações, entre desfiles em traje de banho, editoriais fotográficos, provas de talento, apresentação sobre a cultura e biodiversidade de seus países, disputa de trajes típicos e desfile em traje formal. Além dos títulos: 1St Runner-Up Multimedia Award, 2ND Runner-Up Best Runway Model, Carlos conquistou também o 4Th Runner-Up Mister Tourism World. O Amazonense foi avaliado pela organização como um dos melhores modelos da edição.

O brasileiro Carlos Santana, natural de Manaus, tem 28 anos e foi escolhido em dezembro de 2018, como o representante do país no evento. Ele comemorou sua chegada à final do Mister Tourism World. “Estou muito feliz e realizado. Somos top 5 em um dos concursos de beleza mais importantes do mundo, no segmento do Turismo. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversos países e utilizar a minha imagem para falar sobre nosso país, sobre a importância da Amazônia para o mundo. Certamente foi uma grande conquista que refletirá diretamente em minha vida, na minha carreira e projetos futuros”, avaliou.

A 4ª edição do concurso internacional, Mister Tourism World, iniciou no dia 3/1, em Malta, país localizado no sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, um arquipélago situado no Mar Mediterrâneo. O concurso foi vencido pelo representante da Malásia, Danial Hansen.

Carlos começou sua trajetória em competições de beleza no ano de 2008, após a realização de alguns desfiles pela capital do Estado e fotos para revistas e jornais locais, vencendo seu primeiro concurso de beleza nacional aos 17 anos. 10 anos depois, em 2017, Carlos Santana representou o Amazonas no Mister Brasil Tur, mas na ocasião parou na quinta colocação no certame nacional. No ano seguinte, o modelo voltou ao concurso e venceu a competição.

Ao vencer a etapa nacional, Carlos levou para casa a premiação de R$ 5 mil e uma viagem internacional para Las Vegas. Por ter vencido a etapa nacional, Carlos conquistou o credenciamento para representar o Brasil no concurso Mister Tourism World, com inscrição, hospedagem, translado e outros benefícios custeados pela organização do Mister Brasil Tur, idealizado e dirigido pelo promoter paraibano Christian Oliver.

Nesta madrugada, Carlos Santana desembarcou em Manaus, onde seguirá agenda de compromissos, trabalhos e ações juntamente com a coordenação do concurso Mister Amazonas Tur, dirigido no Estado pelo jornalista Eduardo Gomes.

SOBRE O MISTER TOURISM WORLD

O Mister Tourism World é uma organização internacional fundada em 2016, em Bali, na Indonésia, dirigida por pessoas com interesse comum em popularizar através dos candidatos o turismo, a biodiversidade e cultura dos países participantes. O concurso visa apoiar o turismo sustentável, respeitando a biodiversidade e promovendo o intercâmbio cultural entre as nações.

Ações de educação e pesquisa, festival de moda turística, caridade e campanha humanitária são algumas das atividades inseridas na programação do concurso internacional. A organização busca inspirar a geração jovem que está trabalhando em cada país, através do espírito de cooperação e responsabilidade social, como centro das causas potencializadas pelo concurso.