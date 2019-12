Homem que estava foragido envolvido em rinha de cães é preso

Um homem envolvido na rinha de cães na cidade de Mairiporã, em São Paulo, foi preso neste sábado (28), em Taguatinga Norte, no Distrito Federal. Ele estava foragido desde 19 de dezembro.

Segundo o UOL, o serviço de inteligência da polícia levantou informações sobre o endereço onde o homem permanecia escondido. Ao sair da casa, o homem foi preso por policiais que o aguardavam no local.

Entenda

No dia 14 deste mês, uma rinha de cães foi desarticulada pela Polícia Civil em Mairiporã, em Sào Paulo. Nessa operação, 19 cães da raça pitbull foram resgatados no local, eles estavam bastante machucados. Ainda de acordo com a publicação, 41 pessoas foram presas, mas foram liberadas após o pagamento de fiança.