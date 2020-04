Justiça do Trabalho destina R$ 323,3 mil para combate à covid-19 no Amazonas

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Manaus/AM – A juíza do trabalho substituta Carla Priscila Silva Nobre, da 4ª Vara do Trabalho de Manaus, acolheu o pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT) para destinação de R$ 323.296,98 a projetos voltados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Amazonas.

O total é oriundo de condenação em ação civil pública ajuizada pelo MPT perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas e Roraima (TRT11) em março de 2013. O valor disponível nos autos foi integralmente destinado a três projetos que vão viabilizar a aquisição de kits de equipamentos de proteção individual a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), além de alimentação e cestas básicas a pessoas em condições de vulnerabilidade social.

A convite do MPT, também participaram da videoconferência os representantes das instituições cujos projetos foram selecionados: o assessor técnico do Comitê Regional dos Catadores de Materiais Recicláveis do Amazonas, David Franklin da Silva Guimarães; o secretário executivo da Cáritas Arquidiocesana de Manaus, diácono Afonso Brito; o assessor eclesial da Pastoral do Povo de Rua, padre Joaquim Hudson de Souza; o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), professor Cleinaldo Costa.

As instituições beneficiadas comprometeram-se a prestar contas da utilização dos valores, conforme projetos apresentados.