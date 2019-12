Criança escapa de queda de elevador que matou 4 da mesma família

Uma criança de 7 anos escapou de acidente que vitimou quatro pessoas da mesma família em uma queda de elevador que despencou do 9º andar de um prédio na noite desta segunda-feira (30). O caso aconteceu na cidade de Santos, em São Paulo.

Conforme o Sistema Globo, a moradora Luciene Luiz de Narciso, 45, mãe da criança, conta que o filho tem medo de elevador, e momentos antes do acidente, o marido e seu filho desceram para jogar o lixo, mas o menino pediu ao pai para que eles descessem as escadas.

Ao ouvir o barulho da queda do elevador, Luciene correu pelas escadas e encontrou o esposo e o filho, mas logo foi supreendida pelo filho de uma das vítimas, ele teria descido para buscar as visitas na porta do prédio e sabia que os familiares estavam dentro do elevador. Ainda de acordo com a publicação, a primeira reação da mulher foi acalmá-lo.

Com a queda, as vítimas não resistiram aos ferimentos e os corpos foram retirados do edifício já na madrugada desta terça-feira (31).