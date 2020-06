Membros da comissão técnica e 12 atletas testaram positivo para coronavírus em time do Amazonas

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Manaus/AM - 12 das 14 jogadoras do time 3B da Amazônia de futebol feminino e dois membros da comissão técnica foram infectados pelo coronavírus após o presidente do clube, João Bosco Brasil testar positivo para a doença.

João Bosco apresentou sintomas gripais e foi submetido ao exame por recomendação médica. "Eu senti uma gripe como nosso presidente (da República, Jair Bolsonaro) falou: uma gripezinha. Comecei a suar e fiz o teste, que no começo você fazia e levava 12 dias para receber o resultado. Enquanto isso, ia na academia, malhava, porque achava que era só uma gripezinha. Depois de 12 dias saiu o resultado, aí sim me isolei durante duas semanas, mas tinha convivido com as jogadoras durante aqueles dias", disse em entrevista ao UOL.

O centro de treinamento do time possui alojamento, o que permitiu o isolamento coletivo das jogadoras. Das 12 infectadas, 8 apresentaram complicações em decorrência do coronavírus.

Ainda de acordo com a publicação, as atletas e parte da equipe da comissão técnica que ainda não testaram positivo continuam convivendo com os infectados.