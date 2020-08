Anitta convida galã de filme '365 dias' para show na Itália e ator não aparece

Anitta aproveitou a sua passagem pela Itália para tentar investir no ator Michele Marrone, que protagonizou cenas quentes de sexo no filme "365 Dias", da Netflix. Ela convidou o bonitão para ir ao seu show com Fred de Palma na noite do sábado (9), na cidade de Puglia.

Já 'arranhando' algumas palavras em italiano, foi a própria cantora quem contou a situação via redes sociais, durante um almoço com amigos neste domingo (9): "Michele Morrone não veio ao meu show. Infelizmente", disse, em italiano.

Anitta convida galã italiano do polêmico filme '365 dias' para show, mas ator não aparece. "Não veio. Infelizmente" pic.twitter.com/569wtPL6Xg — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 9, 2020

A cantora também contou que as amigas que estão a acompanhando andam muito empolgadas com os bonitões que passam pelo país europeu, mas que ela está focada em um "moreno".

Anitta chegou a Croácia no mês passado, e por lá engatou um affair com o francês Lucas Omulek. Não se sabe se ela estava se referindo a Lucas ou ao ator, já que ambos são morenos.