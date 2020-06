Inspirada no filme '365 dias', Juju Salimeni posa pelada em banheira com namorado

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Juju Salimeni esquentou o clima na web ao posar nua na banheira. Em uma série de fotos, ela surgiu rodeada de pétalas de rosas na água e segurando uma taça de vinho.

Na legenda, a musa fitness escreveu “365 dias”, em uma referência ao filme de mesmo nome que levou o público ao delírio nesta semana ao mostrar cenas explícitas de sexo, com as mesmas características do filme '50 tons de cinza'.

Foto: Reprodução/Instagram