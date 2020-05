Anitta critica ministro do meio ambiente Ricardo Salles e pede orações pela Amazônia

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

A cantora Anitta usou seu perfil do Instagram para criticar o ministro do meio ambiente Ricardo Salles, nesta terça-feira (26) e pediu orações pela Amazônia ao compartilhar um vídeo de um movimento de preservação ambiental, o '342 Amazônia'.

No vídeo, o movimento aponta 'o plano do governo Bolsonaro de destruir a Amazônia' (em tradução livre para o português) ao mostrar o discurso de Salles, na reunião ministerial, que aconteceu no dia 22 de abril, em que ele diz para aproveitar a ampla cobertura da mídia sobre a pandemia do coronavírus para "passar a boiada", que para os ativistas significa 'carta branca aos desmatadores'. O 342 Amazônia também pede a saída de Ricardo Salles da pasta.

O vídeo da reunião ministerial foi divulgado com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, nesta semana.