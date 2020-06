Governo desmancha acampamento liderado por Sara Winter e militante cobra reação de Bolsonaro

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

O governou do Distrito Federal desfez na manhã desse sábado (13), o acampamento montado na frente da Esplanada dos Ministérios, por um grupo de militantes liderados por Sara Winter.

O grupo pró-Bolsonaro, conhecido como 300 do Brasil, estava há semanas no local, mas foi removido por conta de um pedido do Ministério Público que apontou os riscos de propagação do coronavírus, uma vez que havia grande quantidade de pessoas no espaço.

Revoltada, Sara que investigada no inquérito das fake news, apelou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais pedindo que ele tome uma providência.

Ela alega que o acampamento foi “tomado à força” e que os militantes estão sofrendo perseguição política. No último dia 31 de maio, ela e os companheiros caminharam até a sede do Supremo Tribunal Federal (STJ) com tochas nas mãos e máscaras nos rostos. Na ocasião, eles criticaram os ministros, especialmente Alexandre de Moraes, desafeto declarado de Bolsonaro.