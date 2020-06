Davi Alcolumbre ordena retirada de manifestantes liderados por Sara Winter do Congresso Nacional

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ordenou a retirada de manifestantes do grupo "300 do Brasil", liderados pela militante Sara Winter. Eles ocuparam a área externa do Congresso Nacional, e segundo a Agência Brasil, o grupo ainda tentou invadir o prédio na tarde deste sábado (13).

Sara usou as redes sociais e afirmou que o acampamento que mantinham em Brasília “foi derrubado”. Em tom de ameaça, a bolsonarista escreveu: "Aquele espaço é nosso, é a casa do povo! Tiraram nosso acampamento, então nós tiramos o seu congresso!" ao mencionar a retirada do grupo do Congresso Nacional.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), informou que os manifestantes ocupavam área pública, na Esplanada dos Ministérios, o que não é permitido e " esclarece que as forças de segurança atuaram em apoio ao DF legal para desmontar os acampamentos irregulares, de acordo com a legislação local". A secretaria também afirma que "os acampamentos foram desmontados sem confronto".

Sara Winter foi alvo da Polícia Federal nas investigações do inquérito das Fake News.