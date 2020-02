No Brasil, chega ao fim o período de teste da Netflix

A Netflix enviou um notificado ao Brasil informando que acabou o período de testes de 30 dias grátis para novos usuários. De acordo com a empresa, a mudança se trata de uma busca por novas formas de atrair assinantes.

Segundo olhar digital, pelo chatbot online sobre o período de teste gratuito, o usuário recebe a seguinte mensagem: "A disponibilidade do período de utilização gratuita varia conforme a região. Infelizmente, este benefício não está mais disponível no Brasil desde 03/12." Via chatbot, a empresa ainda explica que "nesse caso, se você criar a conta hoje, ela dizia inicia pagante”.