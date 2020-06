Confira os lançamentos da Netflix em julho; filmes e séries para maratonar

Anjos e demônios

Em julho, o catálogo da Netflix recebe novos filmes, séries e novas temporadas para alegrar quem adora maratonar episódios. Segundo a Folha de São Paulo, entre as novidades está "Cursed", nova série original da Netflix, que faz uma releitura da lenda medieval do Rei Arthur com a jovem Nimue (Katherine Langford, de "13 Reasons Why").

A plataforma também traz novas temporadas de "Telefonistas", "Good Girls" e "The Umbrella Academy". Para quem prefere os filmes, o mundo teen vai aproveitar a continuação de "A Barraca do Beijo - 2" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".

Confira as estreias;

1 DE JULHO

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR

Peter Parker está tentando voltar à sua rotina de estudante, mas a chegada do vilão Abutre põe o herói à prova.

STREET FOOD: AMÉRICA LATINA

Conheça a vibrante cena gastronômica de cidades como Oaxaca, Salvador e Buenos Aires nesta série documental que viaja por seis países da América Latina, inclusive o Brasil.

NOVA YORK CONTRA A MÁFIA: MINISSÉRIE

Esta série documental mostra como os agentes federais derrubaram os cinco impérios da máfia de Nova York, que estavam no auge da força nos anos 1980.

3 DE JULHO

ENCONTRO FATAL

Uma noite no bar com um amigo leva uma advogada a se envolver em um perigoso jogo de gato e rato que coloca em risco as pessoas que ela ama.

OI NINJA: TEMPORADA 3

Nesta terceira temporada, os ninjas aventureiros aprendem novos katas, conhecem o primo de Wesley e visitam a cidade natal de Baa-chan: Osaka, no Japão.

8 DE JULHO

SENNA: O BRASILEIRO. O HERÓI. O CAMPEÃO

Este documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro.

9 DE JULHO

TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY

Nessa história sobre a origem dos Transformers, os Autobots e Decepticons lutam pelo controle do AllSpark em seu planeta agonizante.

10 DE JULHO

2020 - JAPÃO SUBMERSO

Uma série de terremotos atinge o Japão e obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos.

AS ÉPICAS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA NO ESPAÇO

Os amigos Jorge e Haroldo, seus colegas de turma e o malvado diretor da escola são recrutados para uma missão misteriosa no espaço.

A BARRACA DO BEIJO 2

Na continuação de A Barraca do Beijo, Elle concilia o ensino médio, um relacionamento à distância, a busca pela faculdade ideal e uma nova amizade que pode mudar tudo.

THE OLD GUARD

Quatro guerreiros eternos protegem a humanidade em segredo há séculos, mas são perseguidos justamente quando descobrem uma nova imortal. O filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e estrelado por Charlize Theron.

WARRIOR NUN

Uma jovem órfã acorda no necrotério com superpoderes e descobre que é a portadora do Halo, escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Série baseada nos quadrinhos Ben Dunn.2 DE

14 DE JULHO

O CLUBE DAS BABÁS

Esta série adaptada dos livros de Ann M. Martin conta a história do grupo de amigas que criou uma empresa de babás em versão contemporânea.

15 DE JULHO

O CRUSH PERFEITO

O reality show acompanha seis solteiros em busca de um novo amor em São Paulo. Cada um deles vai a cinco encontros às escuras e conhece pessoas com perfis completamente diferentes. Se um dos crushes for realmente perfeito, pode rolar o segundo date em algum lugar icônico da cidade.

MISTÉRIOS SEM SOLUÇÃO

Esta série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios pode estar nas mãos dos espectadores.

16 DE JULHO

É O BICHO!

Uma família recebe um circo abandonado como herança, além de uma caixa de biscoitos mágicos: quem come um se transforma em um animal de verdade.

TOP GUN - ASES INDOMÁVEIS

Tom Cruise interpreta Maverick, que se esforça para equilibrar sua vida, suas responsabilidades e um caso de amor enquanto compete na escola de pilotos da Marinha.

17 DE JULHO

DESEJO SOMBRIO

Basta um fim de semana longe de casa para deixar o casamento de Alma em perigo. Paixão e uma tragédia a levam a questionar tudo sobre as pessoas mais próximas.

21 DE JULHO

LIGUE DJÁ: O LENDÁRIO WALTER MERCADO

Conheça a história do astrólogo Walter Mercado, que fez sucesso com seu estilo extravagante, chegando a atrair 120 milhões de espectadores no auge da fama. Ligue djá!

22 DE JULHO

DROGAS - OFERTA E DEMANDA

Um ex-analista da CIA investiga seis drogas ilícitas e mostra como elas levam as pessoas a comportamentos arriscados e fatais.

24 DE JULHO

UMA MENTE CANINA

O pequeno gênio Oliver descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro e conta com a ajuda dele para manter sua família unida.

SNIPER AMERICANO

O atirador de elite Chris Kyle (Bradley Cooper) vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar.

CURTA ESSA COM ZAC EFRON

Neste programa de viagens, o ator Zac Efron percorre o mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.

BOCA A BOCA

Em uma cidade pecuarista no interior do Brasil, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e obscura, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. Criada por Esmir Filho, com Denise Fraga no elenco.

30 DE JULHO

PRODUÇÕES SEM DATA CONFIRMADA, COM LANÇAMENTO EM JULHO

AS TELEFONISTAS: TEMPORADA FINAL - PARTE 2

GOOD GIRLS: TEMPORADA 3

THE UMBRELLA ACADEMY: TEMPORADA 2

LISTA NEGRA: TEMPORADA 7

BRAD PITT EM DOIS TEMPOS

O HOMEM QUE MUDOU O JOGO

LENDAS DA PAIXÃO

FINALMENTE... SIM!

CASAMENTO À INDIANA