Auxílio emergencial: Veja como usar o cartão de débito virtual para fazer compras

No pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, foram feitas contas digitais até para quem deu a opção de contas comuns na hora do cadastro.

A Caixa não liberou saques e transferências de imediato, beneficiários precisam seguir o calendário para fazer saque, porém, é possível pagar contas de boletos e fazer compras com o cartão de débito virtual Caixa.

Como funciona o Caixa tem, onde baixar o aplicativo. Veja o passo a passo:

1. Baixe o app

Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app CAIXA Tem.

2. Acesse

O acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica de 6 dígitos que você cria na hora.

3. Use os serviços

Pronto! Depois de acessar, é só clicar no serviço que você quer usar e digitar o que precisa.

4. Identifique o seu celular

Para acessar informações da sua conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você deve colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com um código para confirmar sua identificação.

Cada vez que for comprar ou pagar uma conta, a Caixa gera um código de três dígitos.

O cartão de débito virtual, que pode ser emitido no aplicativo Caixa Tem ou Internet Banking da Caixa, é parecido com um cartão de crédito, tem um número de 16 dígitos, data de validade e um código de segurança. Só não permite o parcelamento de compras e o valor máximo (limite) será o saldo da sua conta poupança no momento da compra.