Auxílio emergencial é liberado hoje para 1, 9 milhão; veja se tem direito

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

A Caixa paga nesta sexta-feira (18) a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família. Tem direito a receber o pagamento 1,9 milhão de pessoas que fazem parte do program cujo último dígito do NIS é igual a 3.

O calendário segue até 30 de junho para este público. Já para os demais grupos de cadastrados pelo aplicativo e site do banco ou pelo CadÚnico, o Governo Federal e a Caixa ainda não divulgaram o calendário da 3ª parcela.