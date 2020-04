Persiste ameaça de protesto de funcionários do Hospital 28 de Agosto em Manaus

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Funcionários do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto fizeram um vídeo nesta semana, ameaçando paralisar as atividades devido a falta de equipamentos no hospital.

Em nota, a direção do hospital negou que houvesse falta de materiais para trabalho. Neste domingo (26), em novo vídeo, a ameaça de paralisação permanece juntamente com a de uma manifestação em frente a unidade de saúde, caso não haja o material necessário.