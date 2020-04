Imagens mostram necrotério do Hospital 28 de agosto repleto de corpos com suspeita de Covid-19

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Depois de um paciente denunciar diversos óbitos de casos suspeitos de coronavírus no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus, novas imagens mostram o necrotério da unidade hospitalar está repleto de corpos.

Nesta sexta-feira (10), um paciente denunciou que muitas pessoas estão morrendo no hospital, misturadas com outros pacientes que não têm a doença, aumentando o risco de infecção de Covid-19. "Baixou o terror do coronavírus no 28 de Agosto, tá morrendo muita gente. O necrotério tá até o bico de gente, gente saindo toda hora doente daqui, misturando paciente de coronavírus com paciente 'bom'. Não tem teste rápido.".

O hospital de referência para o coronavírus no Amazonas, o Delphina Aziz, já entrou em colapso, confirmou o governador ainda hoje. A unidade de saúde atingiu a capacidade máxima operacional. Até a noite desta sexta, ainda havia 9 leitos de UTI disponíveis, mas o hospital não tem mais condições de operar por falta de profissionais. Agora, segundo o governo do Amazonas, novas contratações de profissionais de Saúde devem ser feitas para dar condições de atender aos pacientes.

O Amazonas, junto com mais quatro Estados, já começa a entrar em estágio de aceleração descontrolada da Covid-19. Na quarta-feira (8), o Estado atingiu o maior coeficiente de incidência do coronavírus em todo o Brasil. O cálculo é feito por 100 mil habitantes, medindo "com a mesma régua" todas as unidades federativas.