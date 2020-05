Equipe do 28 de Agosto posta foto na sala rosa com leitos vazios e emociona web 'Dia de vitória'

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Amazonenses acordaram com uma notícia incrível neste domingo (17). Isso porque uma equipe de profissionais de saúde do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto postou uma foto na "sala rosa", com leitos vazios.

A chamada sala rosa, é destinada para cuidar de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Em postagem nas redes sociais, uma das profissionais que atuam no local disse: "SALA ROSA. Ganhamos +1 Dia de Vitória. Hoje um dia de Vitória primeira vez respiramos um pouco rs 90% Estável transferidos ,0 Óbitos isso é grandioso, isso fica marcado pois só quem está de frente sabe o quanto passamos. Pra Deus não existe o impossível. Vamos Vencer".

A postagem já tem 3, 8 mil compartilhamentos. Internautas comentam emocionados: "É isso isso ae juntos em orações vamos vencer essa guerra, Deus no comando sempre. E vcs na linha de frente, parabéns vcs são guerreiros.", "E vão respirar mais,que Deus é maravilhoso, gente temos fé, a nossa fé move montanhas".