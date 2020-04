Desorientado, homem com suspeita de coronavírus foge de hospital em Manaus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - Pedro Nascimento Moura, 59 anos, deixou familiares preocupados nesta sexta-feira (24) após desaparecer do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul da Cidade, onde estava internado desde a última sexta-feira (17) com suspeita de Covid-19.

Familiares buscaram a imprensa para tentar localizá-lo e ainda na noite de hoje, o primo de Pedro, identificado como Helder, informou ao Portal do Holanda que ele foi encontrado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Antes de sair do local, o homem - que é hipertenso - estava na sala rosa da unidade de saúde, após apresentar alguns sintomas da doença, entre eles dificuldade para respirar. O resultado do teste de coronavírus ainda não foi divulgado. Pedro teria deixado a unidade de saúde e entrado em um carro que estava com a chave na ignição, e acabou colidindo contra um muro, deixando o local em seguida.

A família afirma que Pedro nunca havia apresentado comportamento do tipo, e imagina que ele tenha ficado desorientado com a situação da doença ou com algum remédio.