Hospitais públicos de Manaus recebem treinamento para reduzir superlotações

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado, da rede estadual de saúde, é a primeira unidade no Amazonas a receber o treinamento do projeto “Lean nas Emergências”, realizado pelo Hospital Sírio-Libanês, em parceria com o Ministério da Saúde (MS). Nesta quarta-feira (12) servidores da unidade iniciaram a capacitação do projeto cujo objetivo é reduzir a superlotação e o tempo de espera em unidades de urgência e emergência pelo Brasil.

Além do HPS João Lúcio, foram selecionados para participar do projeto nacional, no Amazonas, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto e o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Nos dias 19 e 20 será a vez do Platão Araújo iniciar o treinamento.

“Nós temos certeza que, a partir do momento da implantação dessa nova metodologia, com o envolvimento e com o comprometimento da equipe como um todo, nós faremos uma mudança radical na prestação dos nossos serviços”, afirmou o diretor do HPS João Lúcio Machado, Silvio Romano.

De acordo com o diretor do João Lúcio, durante seis meses, os consultores virão até a unidade, a cada 15 dias, para novos treinamentos.

“Com certeza, conseguiremos melhorar os nossos fluxos, melhorar os nossos atendimentos e, com isso, nós oferecermos uma melhor assistência para a população”, disse.