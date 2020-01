Homem é baleado ao lado de irmão e morre em hospital de Manaus

Manaus/ AM - Um homem identificado como Manoel Junior de 32 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (20) após ter sido baleado em via pública. Ocaso aconteceu na rua 5, do bairro do Parque das Nações, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava ao lado de um irmão passeando pela rua quando ocupantes de um carro teriam avistado Manoel e logo se aproximaram e efetuaram vários disparos; quatro deles, teriam atingido a vítima, que chegou a ser levado com vida para o Hospital 28 de Agosto, no bairro de Adrianópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil já deverá iniciar a investigação para descobrir autoria e motivação para o crime.