27 pessoas são detidas por descumprir isolamento social para realizar rinha de galo

27 pessoas foram detidas pela Polícia Militar da cidade de Guamaré, interior de Rio de Grande do Norte, neste domingo (17) por descumprimento do isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, além de realizarem 'rinha de galo'.

Após denúncia anônima, segundo site do Sistema Globo, a polícia foi informada de que havia aglomeração de pessoas por conta de uma rinha de galo, prática considerada crime de maus tratos aos animais, em uma propriedade rural no município, e que funcionava sempre aos domingos.

Durante a ação policial foram encontrados diversos elementos que caracterizava o crime ambiental. Ainda de acordo com a publicação, uma arena com banco para plateia, placar, cronômetro, tabela, bancas de aposta, equipamentos para bico e esporas, orientações de proibição de fotos e filmagem no ambiente, aves, remédios e material de uso veterinário para sutura, roupas, gaiolas e anotações de aposta estavam na propriedade.

Além disso, a polícia apreendeu 19 motos, três carros, 14 bolsas transportadoras de galos, 31 biqueiras de couro simples, 54 biqueiras de couro com borracha, 06 bicos de aço, 29 esporas, 11 pares de luvas de borracha especifica para pernas de galos e as 27 pessoas foram encaminhadas à unidade policial da cidade.