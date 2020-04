Anitta recebe homenagem de Miley Cyrus em seu aniversário e web vai à loucura

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a cantora Anitta completou 27 anos nesta segunda-feira (30) e compartilhou em seus stories do Instagram as inúmeras felicitações de amigos famosos.

Em um dos stories, a funkeira compartilhou um post só de aniversariantes do mês de abril, de nada mais, nada menos que a cantora norte-americana Miley Cyrus. No post, Anitta aparece ao lado de artistas internacionais como o DJ Diplo, com quem já fez parceria, nos hits 'Sua Cara' e 'Make it hot'.

Os fãs de Anitta ficaram surpresos com a publicação da ex-Hanna Montanna e deixaram diversos elogios para a funkeira. "Anitta ganhou o mundo", "Nosso orgulho", "Rainha do Brasil" foram alguns dos comentários.

Foto: Reprodução/ Instagram