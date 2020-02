25º Baile Infantil Tropical acontece nesta terça

Manaus/AM - Principal e mais tradicional evento para meninas e meninos da temporada carnavalesca de Manaus, o Baile Infantil Tropical chega este ano a sua 25ª edição, em plena Terça-feira Gorda (25) no Lelieu Festas, com uma série de atrações para as crianças e também para os pais e familiares dos pequenos foliões.

Fazem parte da programação do baile, as apresentações de baterias de escolas de samba de Manaus, shows musicais, concurso de fantasias, escolha do Padrinho e Madrinha Carnavalesco e o Show das Princesas.

Com ingressos a partir de R$ 50, os bilhetes individuais e mesas já estão sendo vendidas nas lojas Lápis de Cor (no Amazonas Shopping) e Bandeirão Eventos (R. Pará, Vieiralves).